Кметът на община Несебър Николай Димитров откри нов Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – социална услуга, която ще предоставя подкрепа за развитие на умения, самостоятелност и социализация на хора с трайни затруднения. Центърът има капацитет до 30 потребители."От днес в общината отваря врати дневен център, чиято основна функция е да допринесе за повишаване на качеството на живот на семействата на хора в неравностойно положение. Работата на такива институции е барометър за обществената съпричастност и грижата за ближния, които всяко развито общество трябва да приоритизира. В нашия дневен център тя ще бъде предоставяна от мултидисциплинарен екип чрез индивидуална или групова работа с пълнолетни хора с увреждания, съобразно възрастта, степента на автономност и възможностите за трудови дейности и заетост.“ – подчерта кметът на община Несебър Николай Димитров по време на тържественото откриване.По време на церемонията, на която присъстваха и потребители на услугите на дневния център, бе изказана признателност за бързината, с която е реализиран проектът и за последователността, с която общината развива социалните си политики.При откриването директорът на управление "Социални грижи и услуги“ Елена Деребеева подчерта, че новата институция е още една важна стъпка в усъвършенстването и разширяването на структурата на социалните услуги в община Несебър. Даниел Богданов – директор на центъра – допълни, че той и екипът на заведението ще посветят усилията си на осигуряването на подкрепа за хората от уязвимите групи.В знак на признание към дълбоката социална ангажираност и последователно провежданата политика на подкрепа към членовете на общността в неравностойно положение, Николай Димитров получи грамота и плакет от името на Георги Колев – председател на Управителния съвет на Съюза на инвалидите в България."Учредяването на центъра е част от социалната политика на Община Несебър, която цели подкрепа на хората в неравностойно положение, насърчаване на тяхната социална интеграция и изграждане на устойчиви социални услуги. Чрез новата услуга общината демонстрира ангажимента си към създаване на включваща, сигурна и стимулираща среда, в която всеки човек с увреждане може да развие потенциала си и да бъде активен участник в живота на общността“- допълни г-н Димитров.Центърът предоставя комплекс от услуги, включително консултации по социални и образователни въпроси, социална и психологическа подкрепа, рехабилитация и физикална терапия, лечебна физкултура и масажи. Потребителите ще могат да се включват в трудотерапевтични и обучителни програми, които развиват умения за самостоятелен живот, управление на личен бюджет, комуникация и социално взаимодействие. Дневната грижа осигурява индивидуална и групова подкрепа за ежедневните нужди и занимания, като включва и възможности за интеграция в обществото и участие в културни и социални активности.