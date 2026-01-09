В Несебър стартира международен проект за интелигентно управление на отпадъците
Основната цел на проекта е засилване на защитата и опазването на природата и биоразнообразието. Усилията са съсредоточени върху развитието на зелената инфраструктура и значителното намаляване на всички форми на замърсяване, с особен акцент върху крайбрежните зони.
Ключови дейности на територията на Община Несебър:
В рамките на проекта Община Несебър ще реализира конкретни мерки за подобряване на чистотата по плажните ивици и повишаване на обществената осведоменост:
– Модернизиране на инфраструктурата: На плажовете "Иракли“ и "Свети Влас – централен“ ще бъдат разположени 50 нови бетонни кошчета и 10 метални контейнера за отпадъци, проектирани да издържат на специфичните климатични условия.
-Екологично образование: Предвидено е провеждането на специализирани семинари в местните училища, насочени към изграждане на устойчиви навици у подрастващите.
-Общностни инициативи: Проектът включва организиране на мащабни кампании за почистване, екологични детски лагери и разнообразни събития, които да насърчат културата на разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.
"Чрез този международен обмен на опит и конкретните инвестиции в инфраструктура, Несебър утвърждава ролята си на община, ангажирана с бъдещето на Черно море. Нашата цел е не само да почистим, но и да променим трайно отношението към ресурсите и природата“ посочват от екипа по управление на проекта.
Проектът е част от по-широката стратегия на Община Несебър за устойчиво развитие и опазване на уникалното природно и културно наследство на региона. Чрез съвместната работа с партньорите от Черноморския басейн ще бъдат приложени най-добрите европейски практики за интелигентно управление на градската и крайбрежна среда.
