В Поморие: Баба и дядо германци се оказаха любители на ботаниката и конопа

© Днес следобед служители от полицията в Поморие извършили проверка в частен дом, разположен на поморийската улица "Тутхон", обитаван от двама германски граждани, продължително пребиваващи в България - 71 годишна жена и 66 годишния й съпруг.



Намерени и иззети са: девет конопени растения в различен стадий на растеж, суха зелена тревна маса / канабис/ с общо тегло около 150 гр. и десет кафяви пресовани бучки / хашиш/ с тегло около 30 гр. За срок до 24 часа е задържана 71-годишната жена.



По случая е образувано бързо производство.