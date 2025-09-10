ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Поморие: Баба и дядо германци се оказаха любители на ботаниката и конопа
Намерени и иззети са: девет конопени растения в различен стадий на растеж, суха зелена тревна маса / канабис/ с общо тегло около 150 гр. и десет кафяви пресовани бучки / хашиш/ с тегло около 30 гр. За срок до 24 часа е задържана 71-годишната жена.
По случая е образувано бързо производство.
