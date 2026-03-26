На днешната дата през 1913 година "непревземаемата" Одринска крепост е превзета от българската армия. 113 години по-късно отбелязваме Деня на Тракия като триумф в освободителните борби и апотеоз на българския дух. Като отговорни пазители на родовата памет, днес членовете на Тракийско дружество "Одринска Епопея“, съвместно с Община Поморие, организираха поклонение по повод годишнината.В храм "Свето Рождество Богородично“ беше отслужена панихида за упокой на предците ни, жертвали се за свободата на своите поробени братя. След църковния ритуал, при паметната плоча на тракийските бежанци дамите от Певческа група "Тракийка“ с ръководител Дора Арбова поднесоха музикален поздрав към присъстващите. Със слова за преклонение пред безкористния героизъм на хилядите българи, председателката на Тракийското дружество Ана Тодорова благодари на всички за това, че заедно съхраняват спомена за Деня на Тракия и предават неговите традиции и поуки през поколенията.Венци и цветя пред паметника поднесоха председателят на Общински съвет Адам Адамов, членовете на Тракийско дружество "Одринска епопея“, общински съветници, общественици и жители.