В Поморие отбелязаха Денят на Тракия
©
В храм "Свето Рождество Богородично“ беше отслужена панихида за упокой на предците ни, жертвали се за свободата на своите поробени братя. След църковния ритуал, при паметната плоча на тракийските бежанци дамите от Певческа група "Тракийка“ с ръководител Дора Арбова поднесоха музикален поздрав към присъстващите. Със слова за преклонение пред безкористния героизъм на хилядите българи, председателката на Тракийското дружество Ана Тодорова благодари на всички за това, че заедно съхраняват спомена за Деня на Тракия и предават неговите традиции и поуки през поколенията.
Венци и цветя пред паметника поднесоха председателят на Общински съвет Адам Адамов, членовете на Тракийско дружество "Одринска епопея“, общински съветници, общественици и жители.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.