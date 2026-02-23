"Възраждане“ внесе днес документите за провеждане на местен референдум в Община Средец относно плановете за изграждане на център от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила. Инициативата се предприема на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.На проведено събрание на граждани бе поставено началото на процедурата по създаване на инициативен комитет, който да организира подписка за свикване на местен референдум с въпрос:"Съгласни ли сте да се забрани изграждането на територията на Община Средец на център за настаняване на лица, търсещи международна закрила?“По време на обсъжданията бяха изразени редица сериозни обществени опасения, свързани с евентуалното разкриване на подобен обект в общината. Участниците акцентираха върху риска от негативно отражение върху усещането за сигурност и спокойствие на местните жители, особено предвид застаряващата демографска структура на населението и продължаващия спад в броя на живеещите в общината. Особено безпокойство поражда липсата на публична яснота относно капацитета на бъдещия център. Съществува риск броят на настанените лица да достигне значителен дял спрямо местното население.Бяха припомнени и събитията от ноември 2016 г. в Харманли, когато напрежение в подобен център прерасна в безредици. Ограничените ресурси на местното полицейско управление в Средец биха затруднили бърза реакция при евентуална кризисна ситуация. Местни жители изразиха и притеснение, че предвид затворения тип на планирания център, е възможно в него да бъдат настанявани лица с криминално минало — обстоятелство, което допълнително тревожи хората от общината.От "Възраждане“ подчертават и друг ключов аспект: предвиденият терен първоначално е разглеждан като възможност за развитие на индустриална зона, която би могла да подпомогне икономиката на общината чрез създаване на работни места и привличане на инвестиции. Промяната на предназначението към миграционен център противоречи на дългосрочните икономически интереси на местната общност.Инициативата идва на фона на потвърдена от държавата политика за разширяване на капацитета за настаняване на мигранти. В интервю за БНР председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов заяви, че България планира изграждането на два нови центъра от затворен тип до края на 2026 г. и началото на 2027 г. във връзка с прилагането на новия Пакт на ЕС за миграцията и убежището, който започва да действа от 12 юни тази година. По думите му се обсъжда възможността подобни центрове да бъдат разполагани в по-малки общини с аргумента, че това може да създаде заетост за местното население.В същото време България е класифицирана от европейските институции в две чувствителни категории — като държава "в риск от миграционен натиск“ и като страна в "значителна миграционна ситуация“. Посочват се фактори като близо 10 000 молби за убежище годишно, висок дял на непридружени непълнолетни (около 20% от всички молби) и съществен брой лица под временна закрила спрямо населението и БВП. Именно поради тези причини, страната ни можеше да поиска изключение при участието ни в миграционния пакт. Страни като Полша, Унгария и Латвия вече обявиха, че няма да приемат мигранти, нито ще плащат за тях.От "Възраждане“ заявяват, че именно поради сериозността на темата и отражението ѝ върху местната общност въпросът следва да бъде решен чрез инструментите на пряката демокрация. Партията ще стартира подписка в подкрепа на провеждането на местен референдум, документите за инициативата днес бяха внесени в администрацията от народните представители Борис Аладжов и Александър Койчев, както и от председателя на Инициативния комитет Радослав Радев.Пунктове за събиране на подписи ще бъдат разкрити пред сградата на общината, пред кметствата в селата, като те ще бъдат мобилни.