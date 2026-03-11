В библиотека "Младост“ в Несебър са получени безвъзмездно нови 75 книги по проект" Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ към Министерството на културата. Общата стойност на изданията е близо 2000 евро.Сред четивата правят впечатление биографични книги на известни личности от музикалния живот на България като Лили Иванова, Богдана Карадочева, Кирил Маричков."Невена Коканова. Години любов“ е заглавието на книга, свързана с живота на "първата дама на българското кино“. Лични записки, непубликувани мисли и богат снимков материал от архива на друга голяма наша актриса могат да се видят в изданието "Татяна Лолова от А до Я. Бележки, мисли, снимки“.Библиотечният фонд е обогатен и с последната творба на носителя на престижната награда за литература Букър Георги Господинов – "Градинарят и смъртта“. Сред популярните заглавия от български автори е и "Тезеят в своя лабиринт“ на Красимир Димовски, който спечели престижната награда "Български роман на годината“ за 2025 г. от НДФ "13 века България“.Сред новите книги присъстват такива на историческа, криминална, романтична и фантастична тематика. Има романи и приказки, предназначени за най-малките читатели на библиотека "Младост“.