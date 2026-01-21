Бабинден бе тържествено отбелязан във всички населени места на община Приморско. Празникът, посветен на майчинството, грижата и новия живот, събра малки и големи около вековни български традиции, изпълнени с много обич, автентични обичаи и истинска емоция.С песни, ритуали, народни танци и усмивки жителите и гостите на общината отдадоха почит на бабите, акушерките и всички жени, които са символ на грижа, мъдрост и топлина. Празничните инициативи още веднъж показаха, че българските обичаи остават живи, когато се предават от поколение на поколение с уважение и сърце.Бабинден в Приморско се превърна в празник на споделеността и приемствеността, напомняйки за важната роля на жената в семейството и обществото, както и за силата на традицията да обединява хората, пише сайтът anons.bg.Община Приморско изрази своята благодарност към читалищата, самодейните състави и всички участници, които със своя ентусиазъм и отдаденост превърнаха деня в истински празник на българския дух.