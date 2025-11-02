Важна информация за всички, които ще пътуват до Созопол днес
По време на ограничението:
• На входа на града ще бъдат поставени пътни знаци за временна организация на движението по Републикански път II-99 – преди пътен възел 20+500, при включването към общински път BGS-12.10 (детелината на Созопол).
• Съществуващите пътни знаци, указващи входа на града, ще бъдат закрити.
• За улеснение на гражданите и гостите на Созопол е осигурен алтернативен път - входа за "Санта Марина" и магазин "Лидл".
