Автомобилното събитие "Рали Созопол – Пътят не е писта“ ще се проведе на 2 ноември в Созопол. Това ще наложи временна промяна в организацията на движението. Във връзка с мероприятието официалният вход на град Созопол ще бъде затворен за движение в периода от 08:00 ч. до 18:00 ч.На входа на града ще бъдат поставени пътни знаци за временна организация на движението по Републикански път II-99 – преди пътен възел 20+500, при включването към общински път BGS-12.10 (детелината на Созопол).Съществуващите пътни знаци, указващи входа на града, ще бъдат закрити.За улеснение на гражданите и гостите на Созопол е осигурен алтернативен път - входа за "Санта Марина" и магазин "Лидл".