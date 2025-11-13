Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес до 17:00 ч. движението по път I-9 Варна - Бургас - км 171 - на територия на Обзор се осъществява в една лента поради ВИК авария.  От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.