Днес до 17:00 ч. движението по път I-9 Варна - Бургас - км 171 - на територия на Обзор се осъществява в една лента поради ВИК авария. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.