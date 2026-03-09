Община Несебър разшири общинската паркинг зона по улица "Изгрев“ от 17 на 34 места. Промяната е част от усилията на местната администрация за подобряване на организацията и условията на движение за пешеходци и автомобилисти, и за осигуряване на по-добри условия за паркиране в Несебър.Увеличаването на броя на паркоместата е реализирано в частта от улицата, която бе реновирана – с подменена тротоарна настилка и бордюри и цялостно преасфалтирано пътното платно.С разширяването на зоната повече граждани и гости на Несебър, които живеят или пребивават в района на ул. "Изгрев“, ще имат възможност да паркират по-близо до домовете си или до местата, които посещават.Новата организация на паркиране в зоната ще позволи освобождаването на места в общинския паркинг при Артиум център. Това ще улесни достъпа на повече хора до централната градска част и ще създаде по-добри условия за придвижване на жителите и посетителите на Несебър.Община Несебър продължава да работи за подобряване на градската среда и за по-ефективна организация на движението и паркирането в града.