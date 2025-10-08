© Пострадалите от наводнението в "Елените" сгради са "устойчиви" след водната стихия и е възможно хората да започнат да се връщат в тях, за да разчистват собствеността си, това обяви на брифинг шефът на пожарната в Бургас старши комисар Николай Николаев, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Още в събота от Кризисния щаб бе извикан експерт, който да огледа сградите. Неговото становище бе, че те са устойчиви и в тях могат да влизат хора. Заедно с полицията сме претърсили всички сгради и смятаме, че не е проблем да се допускат хора, които да си разчистват имотите", заяви старши комисар Николаев.



"Заедно с Община Несебър сме изпратили багери, булдозери и камиони, които да помогнат за разчистването. Все още има участъци, в които трябва да се разчистят кал, дървета и да се изкарат автомобили. Приоритетът е да възстановим инфраструктурата, за да има достъп до всички места", добави той.



"Подпомагаме и EVN, за да бъде възстановено електрозахранването", подчерта шефът на бургаската пожарна.



По думите му от страна на пожарната са ивършени проверки във всички сгради, които са въведени в експлоатация на територията на "Елените".



