|Вече могат да бъдат допускани хора в "Елените"
"Още в събота от Кризисния щаб бе извикан експерт, който да огледа сградите. Неговото становище бе, че те са устойчиви и в тях могат да влизат хора. Заедно с полицията сме претърсили всички сгради и смятаме, че не е проблем да се допускат хора, които да си разчистват имотите", заяви старши комисар Николаев.
"Заедно с Община Несебър сме изпратили багери, булдозери и камиони, които да помогнат за разчистването. Все още има участъци, в които трябва да се разчистят кал, дървета и да се изкарат автомобили. Приоритетът е да възстановим инфраструктурата, за да има достъп до всички места", добави той.
"Подпомагаме и EVN, за да бъде възстановено електрозахранването", подчерта шефът на бургаската пожарна.
По думите му от страна на пожарната са ивършени проверки във всички сгради, които са въведени в експлоатация на територията на "Елените".
