Велосипедист пострада в Айтос

© Вчера около 13 часа на кръстовището на айтоските улици "Паскал Янакиев" и "Станционна", 31-годишен велосипедист от Айтос не спира на пътен знак СТОП, отнема предимството и е блъснат от правомерно движещия се л.а. "Фолксваген Пасат", с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен мъж от айтоското село Черноград.



Велосипедистът е получил охлузна рана в областта на главата. Той е прегледан в УМБАЛ - Бургас и е освободен по собствено желание за домашно лечение.