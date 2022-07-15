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|Велосипедист пострада в Айтос
Велосипедистът е получил охлузна рана в областта на главата. Той е прегледан в УМБАЛ - Бургас и е освободен по собствено желание за домашно лечение.
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