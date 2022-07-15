Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Велосипедист пострада в Айтос
Автор: Иван Сотиров 09:19 / 15.07.2022Коментари (0)491
©
Вчера около 13 часа на кръстовището на айтоските улици "Паскал Янакиев" и "Станционна", 31-годишен велосипедист от Айтос не спира на пътен знак СТОП, отнема предимството и е блъснат от правомерно движещия се л.а. "Фолксваген Пасат", с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен мъж от айтоското село Черноград.

Велосипедистът е получил охлузна рана в областта на главата. Той е прегледан в УМБАЛ - Бургас и е освободен по собствено желание за домашно лечение.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!


Още новини от Регионални новини:
Криминален тип от Смолян загази в Приморско
09:42 / 15.07.2022
"Мерцедес" катастрофира в Сунгурларско, двама попаднаха в болница...
09:32 / 15.07.2022
Английски турист се удави край Поморие
08:56 / 15.07.2022
Последни данни за туризма в Бургаско
11:09 / 14.07.2022
НСИ с любопитни данни за доходите в Бургаско
12:46 / 13.07.2022
След почивка в Обзор и летен вирус Добри губи зрението си напълно...
11:16 / 13.07.2022

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юли 2022 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Издъхна велосипедистът от ужасяващия инцидент в "Славейков"
16:39 / 13.07.2022
Пазете си картите! Измислиха нова коварна схема, която работи двустранно
16:13 / 14.07.2022
Бургазлийка сподели шокиращи кадри от градските гробища
17:36 / 13.07.2022
Английски турист се удави край Поморие
08:56 / 15.07.2022
Тази присъда обяснява защо агресията в болниците не спира!
17:01 / 14.07.2022
В Поморие са много доволни. Пълно е с туристи!
08:53 / 13.07.2022
Нов плажен бар на български остров близо до Бургас
22:40 / 13.07.2022
Актуални теми
Слави Трифонов изтегли всички свои министри
Лято 2022
Катастрофи в София
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
Бюджет 2022
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: