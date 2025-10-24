Велосипедистка пострада пътно произшествие на кръстовището на улиците "Михаил Герджиков“ и "Нестинарка“ в Царево. Инцидентът е станал вчера около 9:00 ч.56-годишната жена не е спряла на пътен знак "СТОП“ и е блъсната от движещия се по път с предимство лек автомобил "Рено Меган“, управляван от 74-годишен мъж от Царево.Пострадалата е получила фрактура на левия крак. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“.