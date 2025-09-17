Венцеслав Ценов е новият заместник-кмет на Община Камено

© Със заповед на кмета на Община Камено, Жельо Вардунски, за заместник-кмет е назначен Венцеслав Ценов. Той е част от екипа на кмета вече 3 години. Досега е заемал поста директор на дирекция "АИОЧР“. Ценов ще бъде втори заместник-кмет на общината и ще отговаря за ресорите: бюджет, финанси, общинска собственост, туризъм, култура и социални дейности.



Венцеслав Ценов е родом от Камено – местен жител, който отлично познава общината и малките населени места в нея.