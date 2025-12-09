Пети ден авариралият танкер "Кайрос“ е край брега на Ахтопол.До момента седем души бяха евакуирани от плавателния съд. Те са настанени в хотел.Чрез вертолет "Пантер“ успешно бяха доставени провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства до борда на кораба.На плавателния съд бе извършена и проверка от българските гранични власти. На борда се намираха седем мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях бяха в лошо здравословно състояние и бяха незабавно евакуирани.От своя страна България поиска от посланика на Турция разяснения за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като страната ни очаква по подробна информация от разследването на случая от турска страна.