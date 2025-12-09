Вертолет достави провизии на екипажа на авариралия край Ахтопол танкер
©
До момента седем души бяха евакуирани от плавателния съд. Те са настанени в хотел.
Чрез вертолет "Пантер“ успешно бяха доставени провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства до борда на кораба.
На плавателния съд бе извършена и проверка от българските гранични власти. На борда се намираха седем мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях бяха в лошо здравословно състояние и бяха незабавно евакуирани.
От своя страна България поиска от посланика на Турция разяснения за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като страната ни очаква по подробна информация от разследването на случая от турска страна.
Още по темата
/
Транспортният министър за танкера "Кайрос": Всички разноски ще бъдат заплатени от корабособтсвеника
08.12
Рибар за "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупредиха за телефонни измамници, действащи в Поморие
15:01 / 08.12.2025
Созопол вече има втори общопрактикуващ лекар
13:42 / 08.12.2025
Стартира реализацията на плана за организация на движението в Айт...
13:07 / 08.12.2025
Евакуираха още четирима души от заседналия край Ахтопол танкер
10:21 / 08.12.2025
Евакуират още четирима моряци от заседналия край Ахтопол кораб
08:36 / 08.12.2025
Коледните светлини засияха в Приморско
11:52 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.