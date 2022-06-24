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|Видимо почерпен перничанин се преби с триколка в Слънчев бряг
Мъжът е откаран е в УМБАЛ – Бургас с фрактура на носа и контузни рани по тялото.
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