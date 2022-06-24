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Видимо почерпен перничанин се преби с триколка в Слънчев бряг
Автор: Екип Burgas24.bg 09:38 / 24.06.2022Коментари (0)118
© Burgas24.bg
Вчера  около 04.50 часа в Слънчев бряг, кв. "Фрегата", в района на пътната отсечка до х-л "Аурелия", поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира триколка, управлявана от 49-годишен мъж от Перник, който бил в явно нетрезво състояние. Той е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и не е дал кръв за химичен анализ.

Мъжът е откаран е в УМБАЛ – Бургас с фрактура на носа и контузни рани по тялото.








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