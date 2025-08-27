ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Видинчанин прецака почивката на украинка, отседнала в Созопол
В резултат на бързите полицейски действия е установен извършителя на кражбата – 26-годишен мъж от Видин. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатата парична сума. Работата по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Пореден инцидент с тротинетка! 15-годишен си строши носа в Малко ...
14:13 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Криминален тип от "Победа" с удар в Слънчев бряг
12:48 / 27.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Созопол обяви програмата за отбелязването на деня на Св. Йоан Кръ...
08:51 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета