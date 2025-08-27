Видинчанин прецака почивката на украинка, отседнала в Созопол

© Вчера около 10:00 ч. в Районно управление – Созопол е получено съобщение от 40-годишна украинска туристка, че от дамска й чанта е извършена кражба на сумата от 350 лв.



В резултат на бързите полицейски действия е установен извършителя на кражбата – 26-годишен мъж от Видин. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатата парична сума. Работата по случая продължава.