|Вилна зона "Росенец" ще има водопроводна мрежа
За водоснабдяването на зоните е необходимо да се изгради нов резервоар с помпена станция. Водата от съществуващия водопровод, който е предвидено да се реконструира, ще се отвежда към водоснабдителна помпена станция. Напорният резервоар ще се пълни чрез тласкател от помпената станция. За да се обезпечи захрaнването на новите имоти от вилна зона "Росенец“- 2 и на съществуващите имоти от вилна зона "Росенец“ -1 е необходимо да се изгради напорен резервоар с обем от 500 м3, който ще обслужва двете зони. Захранването на имотите с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от нови улични водопроводи по новообразуваните прилежащи улици от тръби ПЕВП с диаметри ø140х8,3, ø125х7,4, ø110х6,6 и ø90х5,4.
Предметът на обществената поръчка включва следните елементи:
1. Довеждащ водопровод от съществуващ водопровод до помпена станция - ПЕВП ф140х8,3 с дължина 713,15 м.
2. Главен клон I с обща дължина 1506.50м, от които:
ПЕВП ф 140 х8,3 с дължина 97,05м
ПЕВП ф125х7,4 с дължина 1409,45м
3. Тласкател от помпена станция до напорен резервоар ПЕВПф110х6,6 с дължина 987,15м
-Клон 1-ПЕВПф90х5,4 с дължина 981,40м
-Клон 2- ПЕВПф90х5,4 с дължина 74,15м
-Клон 3- ПЕВПф90х5,4 с дължина 77,70м
-Клон 4- ПЕВПф90х5,4 с дължина 408,40м
-Клон 5- ПЕВПф90х5,4 с дължина 77,80 м
-Клон 6- ПЕВПф90х5,4 с дължина 100,00м
4. Подобект: Помпена станция
5. Подобект: Напорен резервоар
Изпълнителят на проекта сам трябва да посочи какъв да бъде срокът за изпълнение на обществената поръчка, но той не трябва да надвишава една година, се подчертава в техническата спецификация.
