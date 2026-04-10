Както Burgas24.bg съобщи, внезапна и мощна градушка удари района на Поморие днес. Само за минути черният асфалт буквално побеля от ледените топчета.

Стихията изненада шофьорите, след като времето се промени за секунди. Това доведе до няколко катастрофи, като по чудо щетите са само материални.

Според НИМХ лошото време над Черноморието ще се задържи през днешния ден. Облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, придружени от умерен североизточен вятър. Температурите ще достигнат 10°–13°, а в Бургас – между 4 и 12 градуса. Утре също не ни чака слънце – очакват се превалявания и времнно силен вятър.