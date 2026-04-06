Предстои да посрещнем Великден – велик, заради вярата и посланията, които носи. Заради нелекия път между разпятието и възкресението, отричането и признанието. Този светъл християнски празник винаги ни носи надежда и настроение. Именно за тях отново ще се погрижат Общински детски комплекс – Поморие, Тракийско дружество "Одринска епопея“ и НЧ "Просвета 1888“, съобщиха от Общината в морския град.

"На Великден заедно" е традиционна изложба на обредни хлябове и красиво обагрени яйца, съпътствана от шарен концерт на гласовитите дами певческа група "Тракийка“, Детска градина "Веселушко“ и приятели. Програмата ще продължи с весел обичай на площада – надиграване, което ще събере на едно място: Детски фолклорен танцов ансамбъл "Раковина“ с ръководител Владимир Данаилов, Клуб по народни танци "Раковина" с ръководители Владимир Данаилов и Биляна Данаилова; Танцов клуб "Чайка" – Бургас – Поморие, ръководен от Лиляна Христова и Велиана Дачева; Танцов състав при Българо-гръцко дружество "Анхиало“ и Танцов състав при ОУ "Христо Ботев“ – Поморие.

Заповядайте, за да хапнете вкусни козунаци, но и да се включите в прекрасните зареждащи великденски хорà. Очакваме ви на 12.04.2026 г. /неделя/ на площада пред откритата сцена на НЧ "Просвета 1888“:

– от 10.20 ч. – "На Великден заедно", изложба на хлябове и концерт;

– от 11.00 ч. – "Великденски хорà“, весело надиграване.

Във връзка с тържеството по случай Великден, за периода от 09:00 часа до 13.00 часа ще бъде въведена временна забрана за движение и престой на ППС и МПС на площад "Св. св. Кирил и Методий“.