Вчера около 12:50 ч. на пътя Карнобат – Шумен самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътната мантинела и излизайки извън пътното платно, влекач "Скания“ с прикачено полуремарке, с русенска регистрация, управляван от 33-годишен мъж от Силистра.Шофьорът е получил фрактура на лумбален прешлен. Той е настанен за лечение в болница "Дева Мария“.