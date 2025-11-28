Нови домакинства, извън пилотната зона в квартал "Свобода“, се включват в дейностите по проект "Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика“ на Община Поморие. Проектът е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз и въведе нова схема за събиране на отпадъци "от врата на врата“ с цел да бъде внедрен принципът "плащаш колкото изхвърляш“. От следващата седмица правилата ще важат и за хората, живущи в участъка от Евангелската църква до сградата на СУ "Иван Вазов“ (малкото училище), считано от страната на ул. "П. К. Яворов“, на ул. "Княз Борис I“ и пресечните улици.На домакинствата в очертания район ще бъдат предоставени необходимите чували за включване в проекта, като са разпространени разяснителни брошури и е определено контактно лице, което да съдейства на гражданите при необходимост. При необходимост гражданите могат да се обръщат и към еколозите в Община Поморие на телефон: 0596 2 5910.Съгласно установените правила, всяка сряда пред входната врата на всеки дом следва да са изнесени:жълти чували за пластмаса, хартия и метал;сиви чували за смесен отпадък, който не може да бъде рециклиран;кафява кофа за биоразградими отпадъци *.* Единствено кофата за биоразградимия отпадък ще се обслужва и втори път седмично в събота.От Община Поморие напомнят, че във връзка с усилията за подобряване на системата за управление на отпадъците са монтирани камери за 24-часово видеонаблюдение на всички 13 основни точки за разделно събиране на отпадъци на територията на кв. "Свобода“ в Поморие.Също така Община Поморие разполага с общинска площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, които се образуват в домакинствата и са извън обхвата на наредбите за различните масово разпространени отпадъци, в т.ч. негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни и опасни отпадъци от бита. Съгласно чл. 33 а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на община Поморие, отпадъци от строителни материали от домакинствата в размер не по-голям от 1 м3 годишно за всяко лице/домакинство също могат да бъдат предадени безвъзмездно там. Площадката се намира в Поморие на адрес: ул. "Странджа“ № 5, Промишлена зона (до бившето АД "Топливо“). Гражданите могат да предават своите отпадъци всеки ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., без почивен ден. Охраната ще осигурява достъп на всеки, желаещ да изхвърли.