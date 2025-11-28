Внедряват принципа "плащаш колкото изхвърляш" на още места в Поморие
На домакинствата в очертания район ще бъдат предоставени необходимите чували за включване в проекта, като са разпространени разяснителни брошури и е определено контактно лице, което да съдейства на гражданите при необходимост. При необходимост гражданите могат да се обръщат и към еколозите в Община Поморие на телефон: 0596 2 5910.
Съгласно установените правила, всяка сряда пред входната врата на всеки дом следва да са изнесени:
жълти чували за пластмаса, хартия и метал;
сиви чували за смесен отпадък, който не може да бъде рециклиран;
кафява кофа за биоразградими отпадъци *.
* Единствено кофата за биоразградимия отпадък ще се обслужва и втори път седмично в събота.
От Община Поморие напомнят, че във връзка с усилията за подобряване на системата за управление на отпадъците са монтирани камери за 24-часово видеонаблюдение на всички 13 основни точки за разделно събиране на отпадъци на територията на кв. "Свобода“ в Поморие.
Също така Община Поморие разполага с общинска площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, които се образуват в домакинствата и са извън обхвата на наредбите за различните масово разпространени отпадъци, в т.ч. негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни и опасни отпадъци от бита. Съгласно чл. 33 а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на община Поморие, отпадъци от строителни материали от домакинствата в размер не по-голям от 1 м3 годишно за всяко лице/домакинство също могат да бъдат предадени безвъзмездно там. Площадката се намира в Поморие на адрес: ул. "Странджа“ № 5, Промишлена зона (до бившето АД "Топливо“). Гражданите могат да предават своите отпадъци всеки ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., без почивен ден. Охраната ще осигурява достъп на всеки, желаещ да изхвърли.
Още от категорията
/
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Чиста питейна вода текна отново от старата чешма в Тополица
10:53 / 27.11.2025
Палят коледните светлини в Поморие с концерт на Вениамин
10:46 / 27.11.2025
Подпомагане на лекари и други специалисти одобри Общински съвет Ц...
10:01 / 27.11.2025
Какво видяха в небето жителите на Синеморец?
14:46 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.