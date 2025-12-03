Измамници взимат жертва възрастни хора в Несебър и района. Това алармира потребител в социалните мрежи, видяЗдравейте, пиша този пост по две причини. Първо, да благодаря на полицията за адекватната и навременна намеса. Второ, за да предупредя, че в Несебър и вероятно в района, обикалят измамници и ако имате възрастни роднини, приятели или съседи да ги предупредите да внимават.Тези хора бързо са успели да убедят майка ми, че има счупени керемиди на покрива и ще й ги оправят срещу скромната сума от 950лв. На записите ясно се чува и как я убеждават да отидат с нея до банката да изтегли още пари. Имахме късмет, че няма ценни неща в къщата и не са успели да откраднат нищо докато уж са оправяли покрива. Публикувам снимките им тук с надеждата да предпазя други хора като майка ми.Ако има други пострадали хора на 27.11.2025 свържете се с полицията за съдействие.