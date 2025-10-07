Внимание! Валят фалшиви новини, свързани с наводненията в Бургаско!

© Burgas24.bg Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи. Твърди се, че има загинали и издирвани хора в село Лозенец, научи Burgas24.bg.



При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали.



"Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, казват от Община Царево.