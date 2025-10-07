ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внимание! Валят фалшиви новини, свързани с наводненията в Бургаско!
При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали.
"Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, казват от Община Царево.
Няма документи за корекцията на речното корито и аквапарка в "Еле...
12:37 / 07.10.2025
Хотел в Лозенец е под вода
11:59 / 07.10.2025
Затвориха пътя между царевски села заради наводнение
11:07 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Наскоро взел книжка изхвърча с колата си в канавка в Бургаско
09:15 / 07.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
