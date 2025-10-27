ЗАРЕЖДАНЕ...
Водата в "Елените" все още е негодна за пиене
Последното пробонабиране е извършено на 22 октомври.
Резултатите от химичните и микробиологични анализи показват сериозни отклонения в качеството на водата. В пробите са открити колиформени бактерии и ентерококи в количества, значително над допустимите.
РЗИ-Бургас подчертава, че водата в "Елените" не трябва да се използва за пиене или приготвяне на храна. Тя може да бъде употребявана само за битови нужди.
Следващото контролно пробонабиране ще бъде извършено днес.
