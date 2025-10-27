Нови проби от питейната вода в "Елените" показват, че водата в района продължава да не отговаря на изискванията за качество и е негодна за пиене, научиПоследното пробонабиране е извършено на 22 октомври.Резултатите от химичните и микробиологични анализи показват сериозни отклонения в качеството на водата. В пробите са открити колиформени бактерии и ентерококи в количества, значително над допустимите.РЗИ-Бургас подчертава, че водата в "Елените" не трябва да се използва за пиене или приготвяне на храна. Тя може да бъде употребявана само за битови нужди.Следващото контролно пробонабиране ще бъде извършено днес.