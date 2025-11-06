Водата в част от "Елените" все още е негодна за пиене, показват последните проби на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас, научиКонтролни пробонабирания са извършени на 27 и 29 октомври.Резултатите показват, че водата в някои от обектите е несъответстваща по микробиологични показатели, както и по химичен показател "вкус".Според РЗИ-Бургас причината за това е състоянието на вътрешната разпределителна система и поддръжката ѝ, тъй като ВиК не стопанисва водопроводите на територията на частни комплекси.Поддръжката на водоснабдителната инфраструктура на частни имоти следва да се извършва от юридическите или физическите лица, които стопанисват обектите, поясняват от инспекцията. Оттам посочват още, че взимането на проби от водата в "Елените" ще продължи до началото на летния сезон през следващата година.