Водата в част от "Елените" все още е негодна за пиене
©
Контролни пробонабирания са извършени на 27 и 29 октомври.
Резултатите показват, че водата в някои от обектите е несъответстваща по микробиологични показатели, както и по химичен показател "вкус".
Според РЗИ-Бургас причината за това е състоянието на вътрешната разпределителна система и поддръжката ѝ, тъй като ВиК не стопанисва водопроводите на територията на частни комплекси.
Поддръжката на водоснабдителната инфраструктура на частни имоти следва да се извършва от юридическите или физическите лица, които стопанисват обектите, поясняват от инспекцията. Оттам посочват още, че взимането на проби от водата в "Елените" ще продължи до началото на летния сезон през следващата година.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Сливналия е заловен с метамфетамин в Несебър
17:23 / 05.11.2025
Спипаха познайник на полицията с дрога край гробищата на Каблешко...
17:06 / 05.11.2025
Криминален тип от Поморие загази за пореден път
09:44 / 05.11.2025
Спипаха дрогиран шофьор в Айтос
17:31 / 04.11.2025
Има ли развитие по случая с детето от детската градина в Каблешко...
16:13 / 04.11.2025
Възстановено е движението в района на Арапя
13:57 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.