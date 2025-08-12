© виж галерията Военен дрон е изненадал плажуващите на плаж "Хармани“. Все още няма официална информация за произхода на летателния апарат, предаде репортер на Burgas24.bg.



Част от плажната ивица бе отцепена от полиция. Видимо дронът е със счупени крила. По корпуса му се забелязват раковини, което сочи, че е престоял дълго време в морето.