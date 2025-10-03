Втора жертва на потопа край "Елените"

© Втора жертва на потопа в курорта “Елените" - властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше, предаде репортер на Burgas24.bg.



По-рано днес кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че мъжът участвал в разчистването на пътя в курорта. При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.



По-рано днес загина още един човек, от Руен.



Обстановката в района остава бедствена.