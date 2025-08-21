Възрастен мъж пострада след инцидент с газова бутилка в Карнобатско

© Снимката е илюстративна Възрастен мъж пострада при инцидент с газова бутилка в карнобатското село Церковски, съобщиха от полицията.



Вчера около 18:00 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение за горяща къща, разположена в споменатото населено място, собственост на 48-годишна жена от с. Крайници, общ. Дупница, обитавана от 80-годишните ѝ родители.



Огънят е потушен от един противопожарен екип и трима огнеборци.



Изгоряла е покривната конструкция на къщата, като е пострадал и бащата на собственичката, който с изгаряне втора степен в областта на ръцете, е откаран към УМБАЛ - Бургас.



Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Карнобат.