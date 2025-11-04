Възстановено е движението в района на с.о Арапя след наводнението от началото на октомври, което нанесе сериозни материални щети по инфраструктурата в Община Царево, научиСлед извършени аварийни дейности по разчистване и осигуряване на проходимост в засегнатите участъци, преминаването по пътя вече е възможно.След приключване на нужните процедури, ще започнат дейности по същинското възстановяване на пътната настилка, отводнителните съоръжения и укрепване на компрометираните участъци.Въвежда се забрана за преминаване на превозни средства с маса над 3.5 т. през мостовото съоръжение при с.о. Арапя. Алтернативен маршрут за превозни средства с маса над допустимата е през с. Лозенец.