Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Възстановено е движението в района на с.о Арапя след наводнението от началото на октомври, което нанесе сериозни материални щети по инфраструктурата в Община Царево, научи Burgas24.bg.

След извършени аварийни дейности по разчистване и осигуряване на проходимост в засегнатите участъци, преминаването по пътя вече е възможно.

След приключване на нужните процедури, ще започнат дейности по същинското възстановяване на пътната настилка, отводнителните съоръжения и укрепване на компрометираните участъци.

Въвежда се забрана за преминаване на превозни средства с маса над 3.5 т. през мостовото съоръжение при с.о. Арапя. Алтернативен маршрут за превозни средства с маса над допустимата е през с. Лозенец.