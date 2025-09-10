Новини
Взривиха боеприпас край Синеморец
Автор: Екип Burgas24.bg 16:04Коментари (0)75
Специализиран екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военно формирование 32 890 – Бургас е получил задача днес да идентифицира и унищожи плаващ обект, наподобяващ ракета, открит в морето пред плаж "Велека

 в Синеморец.

На място военнослужещите са установили, че металният предмет е стартови двигател на ракета (кух) с размери дължина 1.7 м и диаметър  17 см., който   не е опасен за транспортиране. Те извличат изделието от брега и го транспортират до Военноморска база Бургас.

Искането за активирането на специализирания екип от състава на Военноморските сили постъпва на 9 септември 2025 г. от оперативния дежурен при Областна администрация Бургас. След разрешение от началника на отбраната, по разпореждане на началника на Щаба на Военноморските сили е заповядано задачата да бъде изпълнена в светлата част на денонощието на 10 септември 2025 г., съгласно регламентиращите документи.








