Язовир "Камчия" в момента е пълен на 101%. Това показва дневният бюлетин на МОСВ. 

Язовирът водоснабдява Варна, Бургас и още десетки селища по Черноморието с питейна вода. Към момента наличният обем вода е 237 млн. куб.м. Това е  3,5 млн. над максималния му обем.

Според данни на МОСВ, всяка секунда във водоизточника се вливат по 50 куб. м. вода.