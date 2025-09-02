За часове разкриха нагла кражба в Поморие

© Burgas24.bg Снощи около 22:00 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 42-годишен помориец, че в района пред кафе – бар "Бамбуда“, му е откраднат велосипед.



В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан 43-годишен криминално проявен и осъждан помориец. Той е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатия велосипед.



По случая е образувано бързо производство.