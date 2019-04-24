Задигнаха строителни инструменти от строеж в Айтос, хванаха бързо крадеца

© Burgas24.bg Служители от Районно управление – Айтос установили извършителя на кражбата на ъглошлайф и перфоратор, собственост на 44-годишен айтозлия, осъществена на 23 април от новострояща се жилищна сграда, разположена на айтоската улица "Димитър Благоев". Това е 39- годишен криминално проявен бургазлия, който е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо полицейско производство.