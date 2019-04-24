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Задигнаха строителни инструменти от строеж в Айтос, хванаха бързо крадеца
Автор: Иван Сотиров 09:19 / 24.04.2019Коментари (0)538
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Служители от Районно управление – Айтос установили извършителя на кражбата на ъглошлайф и перфоратор, собственост на 44-годишен айтозлия, осъществена на 23 април от новострояща се жилищна сграда, разположена на айтоската улица "Димитър Благоев". Това е 39- годишен криминално проявен бургазлия, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.








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