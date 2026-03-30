В петък е извършено претърсване в частен дом в карнобатското село Крумово градище, обитаван от 50-годишен криминално проявен мъж. При акцията са открити и иззети 23 топчета със суха зелено-кафява тревна маса – марихуана, с общо тегло около 20 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Карнобат.