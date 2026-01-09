Вчера около 16:00 ч. в района на разклона за село Дюлево служители от Районно управление - Средец спрели за проверка лек автомобил "Тойота“, управляван от 42-годишен мъж от село Дюлево. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - метамфетамин.Водачът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.