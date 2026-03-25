Вчера в Камено служители от Районно управление – Камено извършили проверка на 37-годишен криминално проявен мъж от града. Полицаите намерили и иззели марихуана и метамфетамин.При претърсване на жилището му, разположено на ул. "Тунджа“, са намерени и иззети три угарки и сухо съцветие с марихуана. 37-годишният мъж е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.