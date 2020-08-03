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|Закопчаха 19-годишен, седнал зад волана на няколко чашки
Водачът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
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