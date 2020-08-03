Закопчаха 19-годишен, седнал зад волана на няколко чашки

© Burgas24.bg Вчера около 07.20 ч. в района на созополската улица "Стара планина", служители от Районно управление - Созопол спрели за проверка л.а. "Тойота Рав 4", с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен бургазлия. Полицаите установили,че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1,86 промила.



Водачът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.