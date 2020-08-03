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Закопчаха 19-годишен, седнал зад волана на няколко чашки
Автор: Иван Сотиров 16:34 / 03.08.2020Коментари (0)118
© Burgas24.bg
Вчера около 07.20 ч. в района на созополската улица "Стара планина", служители от Районно управление - Созопол спрели за проверка л.а. "Тойота Рав 4", с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен бургазлия. Полицаите установили,че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1,86 промила.

Водачът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.








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