Закопчаха дилър на дрога в Китен

© В петък служители от Районно управление – Приморско извършили претърсване в къща за гости, разположена на ул. "Бриз“ в Китен, обитавана от 21-годишен мъж от Асеновград. Полицаите намерили и иззели две черни смолисти топчета – канабис, с общо тегло около 12 г, електронна везна, сумата от 760 лева, мобилен телефон и 16 празни кутийки с кафяво-черни налепи по вътрешните стени, чийто точен състав е в процес на изясняване.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Установени са четири лица, закупували наркотични вещества от задържания, които са разпитани по надлежния ред. Работата по случая продължава.