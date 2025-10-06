Закопчаха двама, обирали апартаменти на Елените

© Burgas24.bg В събота около 17:30 ч. при обход на плажната ивица във ваканционно селище "Елените“, в близост до ресторант "Левант“, са установени и задържани двама мъже – 19-годишен от Свети Влас и 22-годишен от видинското село Ново село. Двамата са носели у себе си сумата от 4 000 евро в банкноти с номинал от по 200 и 500 евро, както и чанта с инструменти.



В близост до тях между натрупаните клони и наноси е открита черна чанта, съдържаща два лаптопа, два дрона, зарядно за лаптоп, парфюми и инструменти, откраднати от частни апартаменти, разположени в евакуирани хотели.



По случая е образувано досъдебно производство.