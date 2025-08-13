Новини
Закопчаха двама поморийци с дрога
Автор: Иван Сотиров 11:19
© Burgas24.bg
Двама поморийци са задържани след като са хванати с наркотични вещества през вчерашния ден. Около 11:20 ч. служители от Районно управление - Поморие извършили проверка в дом, разположен на поморийската улица "Княз Борис I“, обитаван от 34-годишен криминално проявен помориец. Полицаите намерили и иззели съцветия от суха зелена тревна маса – канабис, с общо тегло 15 грама.  

Около 17:30 ч. поморийски полицаи извършили проверка в друг дом, разположен в бл. 22 в поморийския квартал "Свобода“, обитаван от 40-годишен криминално проявен помориец. Намерени иззети са бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 4 г и кафеникаво прахообразно вещество – халюциноген, с тегло 2 грама.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.








