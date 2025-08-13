ЗАРЕЖДАНЕ...
|Закопчаха двама поморийци с дрога
Около 17:30 ч. поморийски полицаи извършили проверка в друг дом, разположен в бл. 22 в поморийския квартал "Свобода“, обитаван от 40-годишен криминално проявен помориец. Намерени иззети са бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 4 г и кафеникаво прахообразно вещество – халюциноген, с тегло 2 грама.
Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.
