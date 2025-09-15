Новини
Закопчаха мъж от Свети Влас с доста дрога
В петък около 20:30 ч. служители от Районно управление – Несебър извършили претърсване в жилище в Свети Влас, обитавано от 25-годишен мъж от Свети Влас. Полицаите намерили и иззели бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 10 г, бурканче с червено-кафяв прах, чийто точен състав е в процес на изясняване, жълтеникаво-кафяво вещество - метамфетамин, мобилен телефон, шише с надпис "солна киселина“, съдържащо прозрачна течност и шише с пипета с течност, чийто точен състав към момента се установява.

Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.








