Вчера около 16:30 ч. в несебърския квартал "Стадиона“, в района на пътната отсечка в близост до хотел "Роял Дриймс“, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост - заледен участък, самостоятелно катастрофира индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от украинска гражданка.Жената е получила фрактура на левия крак. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“ - Бургас.