Заледен път прати украинка в болница след инцидент с тротинетка в Несебър
©
Жената е получила фрактура на левия крак. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“ - Бургас.
Нагла кражба в Дебелт
