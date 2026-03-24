В неделя около 14:00 ч. в района на поморийската улица "Велико Търново“ служители от Районно управление – Поморие извършили проверка на 17-годишен руски гражданин с криминално минало, постоянно пребиваващ в Поморие.Полицаите намерили и иззели зелена суха тревна маса – марихуана. При претърсване на обитаваното от него жилище са иззети още две пликчета с канабис и три електронни везни. Общото количество суха зелена тревна маса е около 30 грама.Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.