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|Заловиха мъж в пенсионна възраст с наркотици в Обзор
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.
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