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Заловиха мъж в пенсионна възраст с наркотици в Обзор
Автор: Иван Сотиров 10:38 / 13.07.2022Коментари (0)112
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Илюстрация
Вчера около 11.40 часа в Обзор, служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "Рено Клио", със софийска регистрация, управляван от 64-годишен криминално проявен мъж от Обзор. При проверката са намерени и иззети три свивки с кристалообразно вещество - метамфетамин. В резултат на претърсването на дома на мъжа, намиращ се на обзорската улица "Козяк" са открити и иззети тревиста маса с тегло около 20 грама - марихуана, кристалообразни вещества - амфетамин и метамфетамин, както и розови таблетки с тегло около 10 грама - екстази. 64-годишния мъж е задържан със заповед за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.








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