В събота около 22:50 ч. в руенското село Дъскотна служители от Районно управление - Руен спрели за проверка лек автомобил "БМВ Х5“, с варненска регистрация, управляван от 35-годишна жена от пловдивското село Белащица. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,53 промила.Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.