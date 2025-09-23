Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец

© ГД Жандармерия Съвместен патрул от служители на Зоналното жандармерийско управление в Монтана, един от ГПУ-Варна и двама от "Фронтекс“ е установил седем мигранти. На 21 септември, минути преди 17 часа, те спрели за проверка в района на КПП-то на созополското село Крушевец лек автомобил. Установено е че той се управлява от румънски гражданин, в колата има 7 мигранти. По предварителни данни 3 от тях са били граждани на Сирия, 3 - граждани на Палестина и 1 гражданин на Судан.



По-късно мигрантите са съпроводени и предадени до ГПУ-Малко Търново за последващи действия. Работата по случая продължава от служители на Гранична полиция.



Към момента в зоната за отговорност на ГПУ-Малко Търново са разположени сили на ЗЖУ-Монтана, които са в помощ на колегите си от Гранична полиция. Заедно с тях те изпълняват задачи по охрана на Българо-Турската граница. Това съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".