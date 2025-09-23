ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
По-късно мигрантите са съпроводени и предадени до ГПУ-Малко Търново за последващи действия. Работата по случая продължава от служители на Гранична полиция.
Към момента в зоната за отговорност на ГПУ-Малко Търново са разположени сили на ЗЖУ-Монтана, които са в помощ на колегите си от Гранична полиция. Заедно с тях те изпълняват задачи по охрана на Българо-Турската граница. Това съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".
