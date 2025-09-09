Заловиха сериен крадец на велосипеди в Поморие

© Burgas24.bg Служители от Районно управление – Поморие са заловили 52-годишен софиянец за кражбата на марков велосипед, собственост на 42-годишен помориец, осъществена около 15:00 ч. на 04 септември от района на поморийската улица "Захари Стоянов“.



Мъжът е направил пълни самопризнания и върнал откраднатия велосипед. Задържан за срок до 24 часа. Констатирано е, че същия е извършител и на друга кражба на велосипед на стойност около 2 500 лв., собственост на 52-годишен помориец, осъществена на 05 септември от района пред ресторант "Роуз Гардън“, разположен на поморийската улица "Ропотамо“. И вторият велосипед е намерен и иззет от служители на Районно управление – Поморие.



По случаите са образувани бързи производства.