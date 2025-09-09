Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Заловиха сериен крадец на велосипеди в Поморие
Автор: Екип Burgas24.bg 10:16Коментари (0)109
© Burgas24.bg
Служители от Районно управление – Поморие са заловили 52-годишен софиянец за кражбата на марков велосипед, собственост на 42-годишен помориец, осъществена около 15:00 ч. на 04 септември от района на поморийската улица "Захари Стоянов“.

Мъжът е направил пълни самопризнания и върнал откраднатия велосипед. Задържан за срок до 24 часа. Констатирано е, че същия е извършител и на друга кражба на велосипед на стойност около 2 500 лв., собственост на 52-годишен помориец, осъществена на 05 септември от района пред ресторант "Роуз Гардън“, разположен на поморийската улица "Ропотамо“. И вторият велосипед е намерен и иззет от служители на Районно управление – Поморие.

По случаите са образувани бързи производства.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Стана ясно кои са биячите от магазина в Слънчев бряг
10:03 / 09.09.2025
Чех на мотор загина в Царево
09:36 / 09.09.2025
Пореден инцидент с тротинетки в Слънчев бряг
09:14 / 09.09.2025
Див екшън в Слънчев бряг
09:02 / 09.09.2025
Десетки семейства от Ямбол не могат да влязат в жилища, които са ...
17:09 / 08.09.2025
Първи Празник на странджанската носия в Царево
10:31 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: