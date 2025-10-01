Започна брегоукрепването на плажа в Ахтопол

© Община Царево Стартира дългочакано брегоукрепване на плажа в Ахтопол.



На откриването присъстваха областният управител на Бургас Владимир Крумов, представители на Геозащита, фирмата-изпълнител и жители на града.



“Първа копка на един важен и голям проект за гр. Ахтопол и община Царево. Нещо, за което се говори десетилетие, за което са работили много хора на експертно ниво, но се случва сега в момент на политическа стабилност и редовна власт", заяви кметът на Царево Марин Киров.



"Благодарност към министър Иван Иванов, зам.-министър Веселина Терзийска, колегите експерти от МРРБ, областна управа и областния управител, археолозите, гл. архитект на общината, гл. инженер и всички институции, които през тези години участваха в процеса. Пожелавам добро време и успех на дружеството изпълнител. Честито на ахтополци", добави той.